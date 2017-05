Les 3 mouvements par lesquels la droite a méthodiquement plombé ses chances pour les législatives

La présidentielle s'est conclue pour la droite par une défaite humiliante de François Fillon, pas même qualifié pour le second tour de l'élection pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ce qui objectivement ne donne pas les meilleures chances à son parti de gagner les élections législatives qui suivent. Cela étant et comme les enquêtes d'opinion l'ont montré, les suffrages obtenus par Emmanuel Macron étaient en majorité des votes utiles et son élection le fruit d'un référendum contre Marine Le Pen plus que celui d'une adhésion franche et massive à sa personne ou sa démarche politique

Les sondages qui montrent que sa cote de popularité est la plus basse jamais enregistrée par un président venant d'entrer en fonctions soulignent à quel point les électeurs français sont dans une forme d'attentisme sceptique le concernant.

Ils ont donné sa chance au produit Macron mais en l'état n'y placent pas de grands espoirs.

La droite avait donc une carte à jouer pour effacer l'effet désastreux produit par les affaires ayant plombé François Fillon. Il aurait fallu pour cela qu'elle s'en donne les moyens stratégiques, politiques et idéologiques. Au lieu de cela, elle s'est méthodiquement appliquée à ne pas apparaître comme une alternative crédible au gouvernement formé sous la direction d'Emmanuel Macron et s'est bercée de douces illusions sur sa capacité à lui imposer une cohabitation.

1) En édulcorant le programme de François Fillon, la droite a affiché une volonté –certes bienvenue–de vouloir capter un électorat populaire resté de marbre face a la campagne du candidat venu de la Sarthe. Baisse de l'impôt sur le revenu et retour à l'exonération des revenus des heures supplémentaires, les deux mesures reprises du programme Sarkozy ont un vrai sens politique et même économique mais l'effet produit par la dilution de la philosophie de rupture du programme Fillon n'est pas celui recherché. On retient une reculade, pas la construction d'une nouvelle dynamique.

En outre, comme notre sondage avec Harris interactive réalisé avant le 1er tour l'avait montré, la promesse de campagne ayant le plus capté l'attention des Français était celle d'Emmanuel Macron sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages. Sur le terrain du geste économique facile à comprendre par tous, la bataille est donc déjà gagnée. Et pas par les Républicains. Conséquence logique, dans un autre sondage Atlantico/RMC avec Harris interactive, réalisé celui-là après le second tour et après la présentation du nouveau projet LR pour les législatives, il ressort que le programme pour les législatives jugé le plus convaincant par les Français étaient celui de la République en marche (39 %) contre 24 % seulement pour le programme des Républicains.

Double échec : les catégories populaires n'ont pas mordu à l'hameçon et l'effet global produit a été celui d'un renoncement à tout ce qui faisait la spécificité et la radicalité du programme de François Fillon. Que le candidat à la présidentielle empêtré dans ses affaires et dans son image d'homme d'argent coupé du quotidien des Français et sans aucune empathie ait totalement loupé la pédagogie sur le redressement économique que visait son programme de rupture ne change rien au fait que c'est bien ce programme là qui avait été largement validé par l'électorat de droite lors de la primaire de novembre dernier. Pendant des semaines, les ténors de la droite ont fait campagne sur un programme dont ils nous assuraient -même du bout des lèvres- qu'il était vital de le mettre en œuvre pour que la France retrouve sa puissance mise à mal par la crise de 2008 et les erreurs de politique économique qui l'ont suivie. Et d'un coup d'un seul, en se contentant de 2 ou 3 réunions à huis-clos sans consultation des cadres du parti ni de ses militants, ils reviennent avec un projet dont la philosophie même est profondément différente.