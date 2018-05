"24h de la vie d’une femme" : pas facile d'adapter Stefan Sweig en BD

De plus en plus de football. De plus en plus, jusqu'à la nausée. De plus en plus, comme à l'infini : notre temps disponible, notre temps hors travail, hors obligation sociale, saturé, occupé par le spectacle du football. Est-il une évasion, cependant, ce spectacle ? Une escapade, comme l'est le théâtre classique ou l'opéra ? Extrait de "Peut-on encore aimer le football ?" de Robert Redeker (1/2).