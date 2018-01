2018 : les cinq élections qui feront l'année géopolitique

En 2017, plusieurs élections ont changé la donne politique intérieure mais aussi les relations internationales. La prise de fonctions de Donald Trump en janvier 2017, suite à son élection en novembre 2016 a rebattu les cartes en Corée du Nord, au Moyen-Orient mais aussi en Europe. L'élection d'Emmanuel Macron a donné un nouvel élan à la construction européenne alors que la réelection d'Angela Merkel n'a pas débouché sur un triomphe pour la Chancellière sortante. La refonte de l'équipe dirigeante chinoise à l'automne, a 19ème congrès du PCC autour du président Xi a renforcé une nouvelle fois la Chine sur l'échiquier mondial.

De même, en 2018, 5 élections majeures auront un impact prévisible sur la géopolitque de l'année. Des élections présidentielles en Finlande et au Mexique aux hypothétiques élections générales au Liban ou au Cameroun, plusieurs scrutins seront d'importance pour la vie internationale. Mais les 5 scrutins suivants auront un poids particulier sur les affaires du monde.

L'Italie enfin gouvernable après les législatives de mars 2018 ?

Dans quelques semaines, les électeurs italiens renouvelleront l'intégralité de la Chambre basse de leur Parlemente et les deux tiers de leur Sénat. Outre ses enjeux nationaux essentiels pour la Péninsule, ces élections législatives auront un impact évident sur la vie de l'Union et sur ses grandes urgences. Ces législatives interviennent une année après le revers subi par Matteo Renzi pour réformer la constitution italienne et rendre la République plus gouvernable. Toute la question est aujourd'hui non seulement de savoir si le jeune leader du Parti démocrate et le cheval de retour Silvion Berlusconi feront leur grand retour au Parlement et au gouvernement. Mais, par-delà ces enjeux intérieurs, les Européens auront à cœur de scruter plusieurs tendances essentielles pour la vie du continent. D'une part, les populismes, en vogue en Autriche, en Hongrie, en Pologne ou encore en France, prendront-ils un nouvel élan sous l'impulsion du Mouvement 5 Etoiles, du nouveau parti de Silvio Berlusconi ou encore de la Ligue du Nord ? D'autre part, le Beau Pays parviendra-t-il à réaliser les réformes institutionnelles que ses électeurs et ses partenaires européens attendent ? L'Italie est en effet affaiblie par ses blocages institutionnels au moment même où elle est attendue sur des dossiers d'intérêt continental : les migrations en Méditerranée, les tensions en Libye, la construction de l'Europe de la défense, etc. Pour les Européens, les élections législatives de mars à Rome seront un signe d'espoir... ou une raison de plus de douter.

La Russie vers un 4ème mandat présidentiel pour Poutine

Le 18 mars prochain, les électeurs russes seront appelés aux urnes pour élire le prochain président de la Fédération. Le résultat fait peu de doute : sans rival sérieux, le président sortant, Vladimir Poutine, sera vraisemblablement réélu au premier tour. Les enjeux de cette élection sont bien identifiés pour le pays : toute la question est de savoir si Poutine IV sera capable de faire ce qu'il n'est pas parvenu à réaliser durant ses trois mandats présidentiels et ses deux primatures : diversifier l'économie et réindustrialiser le pays. Mais les enjeux géopolitiques sont eux bien plus difficiles à cerner. Une réélection sans doute triomphale incitera-t-elle le président russe à prolonger le rapport de force qui lui bénéficie sur la scène intérieure ? Ou bien lui permettra-t-elle au contraire d'assouplir sa position, d'utiliser la fenêtre d'opportunité du printemps et du Mondial de football organisé chez lui du 14 juin au 15 juillet pour réinsérer la Russie dans le fonctionnement régulier des organisations multilatérales ? Chronique d'une victoire annoncée pour Poutine. Mais incertitude stratégique pour les partenaires de la Russie.