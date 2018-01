2018, l’année des grands espoirs économiques à ne pas plomber en voulant aller trop vite

J’ai envie de partager avec vous l’optimisme que l’on peut avoir pour 2018. Le commerce mondial est reparti à la hausse, le prix du pétrole est encore raisonnable et partout dans le monde les chefs d’entreprise ont une perception positive de leur environnement. Le point de départ pour 2018 est solide.

La croissance, et l’emploi qui en résultera, permettra à chacun de mieux reprendre pied dans un monde complexe et difficile. Il incombera aux politiques économiques d’être attentives aux réformes à mettre en œuvre afin de créer les conditions d’une reprise plus riche en emplois et susceptible de réduire l’incertitude à l’échelle de chaque citoyen. C’est un des aspects attendus des réformes qui seront discutées en 2018 en France. Les orientations à prendre sur la formation et les compétences qui sont au cœur de la politique du gouvernement seront le complément nécessaire aux ordonnances sur la loi travail pour rendre le marché du travail plus efficace.

C’est cependant maintenant et parce que tout va bien que les difficultés vont commencer. L’économie globale passe dans sa phase d’après crise et sa croissance apparaît robuste pour la deuxième année consécutive. C’est parce qu’elle est plus forte qu’il faut mettre en place des réformes importantes. Le gouvernement français l’a bien compris. Ce nouvel environnement se traduira aussi par des pressions pour réduire l’emprise des politiques monétaires. Elles ont été spectaculairement accommodantes et à l’origine de l’amélioration observée ces dernières années. Mais cette politique volontariste va au-delà de l’entendement pour beaucoup et les pressions vont se multiplier pour en réduire l’effet incitatif.

Le risque est de vouloir aller trop vite dans un monde où la croissance, au sein des pays développés, est encore limitée (2% selon le FMI en 2018 contre 2.9% en moyenne de 1980 à 2007) et pour lesquels l’inflation est toujours trop réduite (1.7% en 2018 selon le FMI contre 2.9% en moyenne de 1980 à 2007). C’est pour ces raisons que je n’imagine pas la possibilité d’une rupture à la hausse des taux d’intérêt sauf à prendre un risque fort sur l’équilibre macroéconomique.

Quelles seront les capacités d’ajustement de l’économie globale ? La croissance est solide aussi parce que les taux d’intérêt sont bas depuis longtemps. Un ajustement trop rapide à la hausse serait préjudiciable pour l’activité.

Cette croissance robuste s’accompagne cependant d’un profil médiocre de la productivité. Imaginer une économie solide c’est faire l’hypothèse d’une reprise durable de la productivité. Les innovations doivent permettre cette rupture de la productivité mais ce n’est pas encore le cas et l’on ne sait pas à quel moment l’impact positif sur celle-ci aura lieu : dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans personne ne peut le dire.