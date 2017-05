2017 : quitte ou double pour la droite et le centre

Dimanche, la France élira sans doute le plus jeune Président de la République de son histoire. Celui-ci aura réussi la performance de menacer le PS de disparition et les Républicains, eux aussi absents du 2nd tour, d’implosion. Emmanuel Macron a raison de se réjouir du nouveau logement de 365 pièces au 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré qui l’attend pour un bail d’au moins 5 ans. Mais sait-il où il va et avec qui ? Pas plus que nous sans doute. Il s’adapte en avançant. Offrant au centre et à la droite une occasion unique, la dernière peut-être, de se réinventer.

Dans un bon mois auront lieu les deux derniers tours de ce scrutin dorénavant à 4 temps depuis l’instauration du quinquennat : les législatives. Emmanuel Macron nous promet du neuf. Il sait néanmoins que des candidats issus de la société civile, ceux qui ont un vrai emploi et une famille à nourrir, manquent le plus souvent d’un ancrage territorial. Le propre du mode de scrutin uninominal à deux tours, c’est de favoriser les implantations locales et de rendre les barons indéboulonnables. Le label Macron ne permettra pas la victoire d’inconnus même s’il leur facilitera la tâche. Il devra par conséquent investir un grand nombre de figures connues, des élus, tout ce que les Français disent rejeter. Ils ont fait une exception dans leur schizophrénie avec Macron qui avait suffisamment reçu de soutiens du « système » pour les rassurer.

La faiblesse du dispositif Macron est de n’avoir pas fait rêver les électeurs autour d’un projet concret de réformes fédérant les citoyens avides de changement. Le succès de son holdup repose sur un alignement miraculeux des planètes et un marketing remarquable. Certes idéal pour lancer un blockbuster, mais trop creux pour mobiliser durablement à ce stade. Faire applaudir Ségolène Royal au premier rang – à côté de Bertrand Delanoë et Jean-Yves Le Drian - de son dernier congrès relève du - mauvais - buzz, pas d’une ambition de renouvellement et d’émancipation. S’il fait élire des éléphants du PS relabellisés « En Marche » pour s’assurer une majorité, accepteront-ils ce contre quoi ils se sont arcboutés de tout leur poids médiatique jusqu’à ce jour ? N’est-il pas en train de recruter les futurs frondeurs de son camp ?

Reconnaissons-lui l’audace d’avoir lancé un mouvement neuf, d’avoir violé tous les protocoles – et le gouvernement qui l’avait accueilli - en annonçant très tôt sa candidature dés lors que François Hollande ne pouvait pas se représenter. Encore lui fallait-il saisir sa chance. Félicitons-le d’avoir enfin eu la peau d’un PS moribond en proposant une ligne réformatrice social-démocrate toujours rejetée jusqu’ici par une majorité de cadres socialistes accrochés à une forme un peu désuète d’anticapitalisme. Dans les grandes lignes, Emmanuel Macron est bien plus moderne et ouvert au monde que ses partenaires issus du PS. D’ailleurs, lui est à l’aise avec les langues étrangères contrairement à la plupart d’entre eux.