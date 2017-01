2017, l'année de la dernière chance pour l'Union européenne

Au printemps 2017, il ne fait guère de doute que les dirigeants de l’Union européenne – responsables communautaires et dirigeants nationaux – commémoreront les 60 ans des traités de Rome (Marché commun et Euratom) signés en 1957. Il y a fort à craindre toutefois que cette commémoration obligée ressemble plus à un éloge funèbre ou à un déni de réalité qu’à une célébration. On devrait, certes, entendre les habituelles rengaines selon lesquelles "l’Europe c’est la paix" ou selon lesquelles "les Européens doivent s'unir pour maintenir leur rang dans le monde". Et bien sûr, on se promettra, dans un élan feint d’optimisme, de "relancer l’intégration européenne", ou éventuellement de la repenser à nouveaux frais – tout comme on le fit en 2007 pour les 50 ans de ces mêmes traités par une Déclaration dont la vacuité ressort encore mieux dix ans plus tard que sur le moment. Il restera toutefois que tout cela sonnera probablement horriblement faux.

En 2017, il vaudrait mieux s’abstenir de commémorer et s’empresser d’agir. Et cela pour de multiples raisons.

Tout d’abord, il parait impossible, désormais, de nier la gravité de la crise que vit actuellement l’Union européenne. Cette crise a désormais tellement de dimensions entrelacées que le président de la Commission européenne depuis 2014, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, a parlé à son sujet de "polycrise". Ce néologisme désigne l’accumulation simultanée de déconvenues, largement liées entre elles par ailleurs : crise économique engagée en 2007-2008 renforçant l’asymétrie au sein du continent, avec une Allemagne qui prospère et une périphérie méditerranéenne qui souffre; crise des migrants de l’automne 2015, qui a montré que les termes "Europe de l’Ouest" et "Europe de l’Est" avaient encore tout leur sens vingt-cinq ans après la chute du mur de Berlin; crise géopolitique - ou géostratégique si l’on veut - avec une multiplication de crises régionales à ses frontières orientales et méditerranéennes (Ukraine, Syrie, Libye, etc.), avec la réapparition d’une puissance russe à l’Est, et, depuis le 8 novembre 2016, l’incertitude liée à la future présidence Trump aux Etats-Unis; crise démocratique avec la montée en puissance de partis dits populistes partout ou presque sur le continent, et l’affaiblissement parallèle des partis qui avaient porté le projet d’intégration européenne depuis les années 1950. Pour la première fois, la légitimité même du projet européen parait être remise en cause par les électorats: le vote du Brexit du printemps 2016 en témoigne.

La circonstance aggravante de cette "polycrise" est, en plus, que tous les éléments de cette dernière étaient déjà bien présents dès le début des années 2000. Dès la "Déclaration de Laeken" en 2001, les Européens officialisent que l’Union européenne ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le devrait, en particulier du point de vue démocratique. A l’orée de 2017, on ne peut qu’être saisi par l’incapacité à porter remède à des maux diagnostiqués de longue date. Le Brexit parait ainsi le premier épilogue d’un échec démocratique annoncé de longue date.