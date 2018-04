20 ans après : les espoirs et les désillusions de la génération qui était à Sciences Po avec Emmanuel Macron

Atlantico : Votre livre décrit avant tout une génération à laquelle vous appartenez, celle qui, à l'aube de l'an 2000, s'est retrouvée à Sciences Po. L'un de ces vingtenaires se trouve être Emmanuel Macron. Mais il y a aussi Natacha Polony, Florian Zeller, Gaspard Gantzer, Maël de Calan... et bien d'autres. Ariane Chemin avait, elle aussi, décrypté sa génération, en montrant qu'elle opérait un tournant vis-à-vis de la précédente. S'agit-il de la volonté de réussir, marqueur plutôt libéral, et qui vous fait dire que "réussir n'est pas honteux" ?

Anne-Sophie Beauvais : L’expression peut paraitre très « macronienne », en effet ! Mais lorsque je l’utilise, au début du livre, c’est surtout pour corriger – ou plutôt anticiper – un apriori sur Sciences Po, l’école qui a nous tous formés : Sciences Po est souvent qualifiée d'"école du pouvoir", et on semble vouloir enfermer ses étudiants, dès qu’ils ont franchi les portes de la rue Saint-Guillaume, dans une bulle privilégiée, celle des élites. Dans mon livre, j'essaie de démontrer deux choses. D'abord, que nous ne sommes pas tous issus de milieux sociaux favorisés en arrivant à Sciences Po, loin de là. Il y a beaucoup de parcours qui se sont faits à force de travail et de méritocratie. D'autre part, que ce n'est pas parce qu'on entre à Sciences-Po, qu'on est ensuite coupé des réalités. Dans le livre, je retrace des trajectoires de réussite, qui se sont faites au mérite…et j’affirme, en effet, que ces réussites-là ne sont pas honteuses, bien au contraire.

A vous lire, on a aussi l'impression que votre génération est marquée par un certain optimisme. Vous confirmez ?

J'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. Ce qui m'a frappée dans mes échanges avec ceux que j'ai interrogés, c'est que, dans les années 2000, nous étions une jeunesse plutôt inquiète. Ma génération traverse, à vingt ans, des années difficiles, qui sont marquées notamment par le chômage. Dans mon livre, je fais la comparaison avec la génération de nos parents, celle des baby-boomers, qui, avec les Trente Glorieuses, n’a rien connu de comparable. Eux ont eu le luxe de se révolter en mai 68, vous diraient même certains de mes amis ! Et en échange de quoi, ils nous lèguent une dette qui fait peser sur nos épaules une forme de précarité. Ceux, à Sciences Po, qui venaient d'un milieu populaire, n’échappaient pas à cette inquiétude de trouver un emploi à la sortie. Et à la dette et au chômage, j’ajouterai aussi le sida. Nous sommes la première génération à être vraiment confrontée à cette maladie, et cela fait porter une forme de lourdeur, d’épée Damoclès, sur notre jeunesse.

Et aujourd’hui, à 40 ans, votre génération aurait-elle récupérer cette forme d’optimisme prônée d’ailleurs par Emmanuel Macron lui-même ?

Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait en tout cas une forme d'empathie générationnelle, c’est vrai, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l’Elysée. Au sein de notre génération, il y avait vraiment cette envie de refaçonner le pays, ou en tous les cas de faire évoluer les modèles économiques et sociaux qui avaient été pensés pour les Trente Glorieuses. Des modèles qui ont notamment contribué à faire augmenter, année après année, cette dette dont je parlais. Il fallait que quelqu'un s'empare de cette nécessité de réforme - les générations précédentes, les « quinquas » et les « sexas » ne l'ont pas fait -, et c’était donc au tour de notre génération de le faire. Après, il existe plusieurs façons de conduire toutes ces réformes…et sur cette question, contrairement à l’aspiration d’Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre que le clivage droite/gauche ait complètement disparu, même au sein de notre génération.