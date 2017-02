Les 168 milliards en trompe-l'œil du plan Juncker de relance pour l'Europe

Atlantico : Le 7 février dernier, la Commission européenne publiait un communiqué se félicitant de l'avancée du plan Juncker, et mettant en avant l'investissement de 168 milliards d'euros à ce jour. Pourtant, le plan initial évoquait la somme de 315 milliards à horizon 2017. Faut-il comprendre que ce plan risque de ne pas remplir ses objectifs ?

Jean-Yves Archer : En septembre 2015 était lancé le plan Juncker : autrement dit le "Plan d'investissement pour l'Europe" qui devait réunir plus de 315 milliards sur la période 2017-2019. Le 14 septembre 2016, Jean-Claude Juncker déclarait, dans son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen : "Le plan d'investissement pour l'Europe de 315 milliards d'euros a déjà mobilisé 116 milliards d'euros d'investissements dans sa première année d'application. Le 7 Février dernier, la Commission s'est livrée à un exercice d'autosatisfaction dont elle a le secret (autant que l'addiction) et a dressé un premier bilan nettement plus flatteur que prévu. Selon cette communication, tout fonctionnerait à merveille à tel point que l'Union envisage sérieusement de doubler la durée du Fonds et de doubler sa capacité financière pour fournir un financement total d'au moins 500 milliards d'euros d'ici à 2020. S'il parait opportun de répondre à la poursuite de la crise économique par le déclenchement de projets d'investissements d'infrastructures, force est de constater l'importance de l'effet de levier (endettement) puisque seuls 21 milliards sont issus du budget européen et de la BEI (Banque Européenne d'Investissement) auxquels viennent se greffer 50 milliards des Etats membres. Pour la France, il s'agira d'une mise de fonds de 9 milliards via la Caisse des dépôts et consignations et de BPI France.

Il est surprenant que face à la crise, la réponse de l'Union repose sur la pointe d'une toupie de moins de 75 milliards surmontée par plus de 240 milliards d'endettement. Rapportés aux PIB des 27 Etats membres et rapportés aux bonnes conditions de marché (taux d'intérêt bas et politique accommodante de la BCE), le panachage fonds dédiés et fonds levés parait mal dosé.

Quelles sont les difficultés ou les erreurs qui peuvent expliquer cette situation au niveau européen ?

Le scepticisme allemand est une composante du manque de dynamisme du plan Juncker. Outre-Rhin, on redoute ces programmes européens qui aboutissent à construire des autoroutes sans trafic et des projets de type " éléphants blancs ".Or, l'Allemagne connait pourtant une crise de vieillissement de nombreuses infrastructures et fait donc passer le dogme de la réticence avant le réalisme du job à accomplir. Il est clair qu'il fallait s'appuyer davantage sur la BEI et lui donner de sérieux apports en fonds propres ou assimilés afin de porter le plan Juncker.