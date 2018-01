1,6 milliards d’euros pour 12km de route : 250 nouveaux millions alloués à la route de tous les records à la Réunion

Pour construire une route côtière de 12 kilomètres à la Réunion, il faut du temps... et beaucoup d'argent. Le chantier a été lancé en 2014 et devrait voir le jour en 2020. Problème, les dépenses ne cessent de s'alourdir pour cette route qui devient la plus chère du monde. A titre comparatif, un kilomètre pour une autoroute en plaine coûte cinq millions d'euros.

Des usines ont été spécialement créées pour ce chantier

1,6 milliard d'euros pour 12 kilomètres.

On pourrait croire à une erreur mais c'est bien cette somme gigantesque qui a été allouée pour la construction d'une route sur l'Île de la Réunion avec un viaduc de cinq kilomètres situé à 20 mètres au-dessus de la mer. Si elle coûte aussi cher, c'est qu'il a fallu construire des usines qui fabriquent les différentes parties du chantier, mais aussi une méga-barge réalisée sur mesure en Pologne qui achemine et pose les piles du viaduc.

En plus, il faut compter les 19 millions de tonnes de roches acheminées afin de consolider l'ouvrage et 230 000 tonnes de galets venus tout droit de Madagascar. À elle seule, l'île ne possède pas les ressources suffisantes pour assurer la construction de cette route des records. Toutes ces constructions et importations font vite monter la facture. Des dépenses qui dépassent visiblement le milliard et demi prévu puisqu'une rallonge de 250 millions d'euros a été accordée.

Une route qui ne fait pas l'unanimité parmi les habitants

Pas moins de 1 000 ouvriers sont mobilisés sur ce chantier faramineux, notamment en raison du viaduc qui demande des moyens exceptionnels mis en place. Par exemple, une pile du viaduc nécessite 3 heures pour être transportée dans un bateau et ensuite être fixée à 15 mètres de profondeur. Et chez les habitants, les opposants sont nombreux en partie à cause du prix puisque la nouvelle route est entièrement financée par l'argent public :

On jette un peu l'argent par les fenêtres, mais c'est au détriment de l'intérêt commun. [...] Ca ne va pas résoudre de l'automobile, au contraire il y aura l'afflux d'automobiles

Cette nouvelle route réunionnaise doit remplacer une vieille voie reliant Saint Denis à La Possession très souvent bouchonnée et surtout menacée par la chute d'une falaise qui surplombe l'actuelle voie. En 2006, plus de 30 000 m³ de roche s'étaient effondrés, faisant 3 morts et des blessés. Mais le coût incroyablement élevé de cette nouvelle route laisse pantois... Plusieurs recours ont été déposés pour mettre fin au chantier, sans aboutissement.