100ème anniversaire de la Révolution d’octobre 1917 : mais au fait, comment la presse française rapporta-t-elle les débuts du bolchévisme au pouvoir ?

Atlantico: Comment la révolution bolchévique, qui a suivi de quelques mois la révolution de février, a été traité par la presse française ? Quel était le contexte français et européen ?

Marc Ferro : La révolution d'octobre n'a pratiquement pas été traité par la presse française parce que pour les français, comme pour les russes, c'est la chute du Tsar qui a été la révolution effective. La presse française n'a pas voulu croire qu'il s'agissait d'un acte gravissime et très important. Elle a écrit, par méprise, des éditoriaux incroyables. Par exemple que le Tsar avait abdiqué pour éviter une révolution ou encore que l'événement n'était ni antidynastique ni antiaristocratique mais uniquement antiallemand.

Le journal Le Matin écrivait que le gouvernement était comme un cowboy qui allait fatiguer le bétail (les soviétiques, les comités révolutionnaires). On se trompait à 100% ou on faisait semblant. Le premier ministre et le président de la République Poincaré était plus sceptique à propos de la violence de la révolution mais aussi aux conséquences que cela pouvait avoir sur la guerre. Cela ne pouvait amener que de mauvaises perturbations pour les alliés. Pour comprendre ce qui se passait en Russie, on a envoyé un ministre, Albert Thomas et 3 députés socialistes qui étaient enthousiasmés de voir que la révolution de printemps était joyeuse : c'était une sorte de rêve réalisé. Quand la révolution d'octobre a eu lieu ensuite, on y voyait en fait qu'un simple changement à l'intérieur de la social-démocratie. La partie modérée laissait la place à la partie extrême puisque le nouveau gouvernement provisoire comprenait un grand nombre de socialistes. Il n'y a pas eu de gros titres : cela semblait une passation de pouvoir entre la social-démocratie de droite à la social-démocratie de gauche. On n'a pas vu de changement radical. Ce changement radical on l'a compris après au regard des paroles de Lénine en juin 17, quelques mois avant : il affirmait que son parti était prêt à prendre le pouvoir pour lui tout seul : tout le monde avait ri devant le congrès des soviets.

En France, on était alors satisfait d'avoir un allié qui était une république et non un tsarisme, une autocratie qui déshonorait d'une certaine façon l'alliance. Mais on s'apercevait petit à petit néanmoins de la violence de l'événement et surtout des conséquences que cela pouvait avoir sur la guerre en Europe. Les gens de gauche, eux, applaudissaient pour la possible paix à venir mais tout en étant circonspect sur la nature de cette paix. En France, c'est le moment ou le pacifisme commence à se faire entendre plus sérieusement mais la gauche, patriotique, redoutait néanmoins la perte d'un allié aussi.

Comment a été vécu la révolution bolchévique dans l'opinion commune ?

Il y a eu deux manières de voir les choses. Ou bien cette paix allait entrainer une paix générale, ce qui aurait ravi la gauche. La gauche qui s'enthousiasmait que la révolution ne fut pas la guerre à outrance mais bien la paix. Mais cette paix, signée à Brest-Litovsk, entraîne la perte d'un allié. Dans les tranchés et pour l'opinion publique c'est évidemment une mauvaise chose. De surcroît, c'est Lénine qui en est l'auteur lui-même quand il est allé signer les traités dans ce fameux wagon allemands. En Russie aussi, certain dénonce cette paix : elle est synonyme de trahison envers les révolutions européennes car cette paix va renforcer le pouvoir du Reich allemand. Le parti est un fumier, la paix signé pour garder le pouvoir est honteuse et trahit l'idéal maximale, celui la révolution en Europe. Si beaucoup de gens de gauche ont applaudit, ils n'étaient finalement pas si enthousiastes. L'enthousiasme viendra avec la fin de la guerre. La paix russe devient alors l'avant-garde de la paix dans le monde et d'une révolution dans le monde entier. Après Brest-Litovsk et l'armistice, les révolutionnaires annoncent la révolution mondiale. On va alors admirer sans retenue, sans fin et de manière aveugle ce qui se passe en Russie.