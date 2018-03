100 imams envoyés par l’Algerie pour diriger des prières en France : faut-il croire aux promesses de l’islam de Cordoue promu par Alger ?

Atlantico : Le ministre des Affaires religieuses algérien, Mohamed Aissa, a annoncé que l'Algérie enverrait 150 imams, dont 100 en France, à l'occasion du Ramadan. Ces derniers ont été sélectionnés minutieusement. Cette mesure, mise en place en accord avec le ministre de l'Intérieur (et donc de Cultes) Gérard Collomb vise à promouvoir un "islam de modération". Cela vous semble-t-il être une bonne idée

Alexandre Del Valle : Un des pôles les plus modérés de l’Islam de France est depuis longtemps l’Islam algérien de la Grande Mosquée de Paris. La Mosquée de Paris avant cela était marocaine mais est depuis des décennies algérienne. Les imams de la Mosquée de Paris sont souvent nommés par l’Algérie, elle est co-financée par l’Algérie. Il est vrai, et on le constate, que ce n’est pas parce qu’un Islam est français qu’il est modéré. Il y a des salafistes, Français de troisième génération qui ne sont pas particulièrement financés par l’Arabie Saoudite, et inversement, des immigrés algériens qui sont parmi les plus modérés qu’on ait en France.

Il n’y a donc pas de règles : ce n’est pas parce qu’on est Français qu’on est modéré et parce qu’on est étranger qu’on est radical.

Aujourd’hui le plus grand lieu représentant d’un Islam tolérant et correct (même s’il y a des choses à critiquer), c’est la Mosquée de Paris et le réseau qu’elle dirige en France.

Cette sélection nationale ne risque-t-elle pas d’accroître les tensions communautaires qui se sont amplifiées après l'arrivée à la tête d'Ahmet Ogras ?

En ce qui concerne Ahmet Ogras, ce n’est pas un problème, car il est à la tête d’une organisation plurielle, représentant toutes les tendances, mais qui n’a pas de lien direct et hiérarchique avec les imams. De son côté, le Ministère des Cultes turc envoie régulièrement des imams en France auprès des communautés turques. Si les Algériens envoient leurs imams partout, dans le cas des Turcs on observe une très important endogamie, les imams n’allant qu’auprès des populations dont ils sont issus. Ce qui fait qu’ils représentent un danger en ce qu’ils ne sont pas qu’islamiques. Ce sont des réseaux religieux qui véhiculent aussi une appartenance turque et donc un nationalisme turc.

Il n’y a donc pas de concurrence : les mosquées turques ne parlent pas arabe, les mosquées arabes ne parlent pas turc.Ils n’ont ni le même imam, ni les même mosquée ni le même réseau.

Et en même temps, il faut constater que l’Islam de France est aujourd’hui dirigé par des Turcs, des Frères musulmans, des Pakistanais… On est loin d’avoir un Islam de France !

Le fait de faire appel à des imams algériens est-il dès lors une mesure de court terme ?

A mon avis oui, mais en même temps aujourd’hui on n’a pas de formation susceptible d’assurer la présence d’un clergé compétent et opérationnel en France, parce que peu a été fait dans la matière, on est resté dans une logique d’Islam consulaire, c’est-à-dire un Islam dépendant de chaque « consul », où les Marocains ont leur réseau, les Algériens leur réseau, les Turcs leur réseau, les Pakistanais leur réseau etc.