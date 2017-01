10 000 études scientifiques sur la consommation de cannabis ont été compilées. Bilan : 3 avantages médicaux concrets mais 4 facteurs de risques majeurs

Atlantico : D'après une étude américaine analysant plus de 10 000 études scientifiques sur le cannabis, certains effets positifs ressortent plus fréquemment. Quels sont-ils et avec avec quel niveau de certitude scientifique pouvons nous les accepter?

Muriel Grégoire : Cette étude de grande ampleur fait ressortir, avec un niveau de preuves scientifiques très élevé, des bénéfices pour traiter la douleur chronique chez l'adulte, diminuer de manière importante les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie, et améliorer les symptômes de la sclérose en plaque.

Avec un niveau de preuves modérée, mais existant il peut être efficace dans des troubles du sommeil induits par le syndrome d'apnée du sommeil, par la fibromyalgie, et les douleurs chroniques. Les preuves sont plus limitées pour la stimulation de l'appétit dans les situations de complications des traitements VIH et cancer et pour l'anxiété. La prise en compte de la situation de chacun et leur ressenti est la base du traitement, et de son efficacité possible.

le niveau de certitude, d'après l'étude, est donc très élevé quand aux trois premières indications citées.

le cannabis n'augmenterai pas le risque de cancer d'après l'étude.

Par ailleurs la même étude souligne des risques pour la santé que représente une consommation de cannabis: quels sont-ils? et à partir de quel dose ces risques peuvent apparaître?

les risques retrouvés avec une forte preuve sont l'aggravation des problèmes respiratoires déjà existants, un petit poids de naissance pour les les enfants, une association avec la psychose et un risque plus élevé d' accidents de véhicules motorisés. Avec un niveau de preuves modérés on retrouve l'association à des épisodes de dépression ou de manie chez des sujets bipolaires ainsi que des décompensations chez des sujets psychotiques,et enfin une baisse des facultés de mémorisation, d' apprentissage et attention transitoires.

les problèmes cardiaques ou d'asthme retrouvés dans certaines études ne sont pas confirmés, ainsi que le risque d'overdose.

les risques de dépendance existent , mais restent faibles ainsi que l'association à d'autres usages de substances.

la dangerosité éventuelle d'un produit est liée à sa dose et dans le cas du cannabis thérapeutique les quantités utilisées et les formes d'usage sont en deça des doses à risque. Mais il reste toujours essentiel de l'évaluer au début et au décours de la prise en charge.

Comment analysez-vous alors l'engouement qu'il peut exister pour le cannabis sous forme thérapeuthique, la communauté scientifique d'une part et les différents législateurs de l'autre n'auraient-ils pas intérêt à appliquer le principe de précaution ?

Il peut avoir plusieurs explications possibles: un certain nombre de personnes se sont détournés des médicaments plus classiques du fait des effets indésirables qu'ils pouvaient provoquer, le fait de connaître pour d'autres le cannabis de manière plus festive et de se rendre compte "par accident" de l'effet positif sur certains symptômes ont fait l' adopter.

La connaissance scientifique nombreuse ( plus de 10000 articles sur le sujet !), empirique et clinique ( ce que peuvent nous dire les patients et ce que l'on peut observer ) finit par convaincre un nombre plus croissant de soignants mais aussi de législateurs. Les médicaments classiques ne répondent pas à tout et ont de nombreux effets secondaires qui amènent à réfléchir sur des traitements alternatifs, dont le cannabis peut faire parti, mais aussi des traitement non médicamenteux.

Avec le nombre d'usagers de cannabis, d'études très sérieuses menées de part le monde, de l'usage thérapeutique déjà connu ailleurs il semble possible de développer ce type d' usage, dans un cadre lui aussi thérapeutique. Ceci implique, quoiqu'il en soit d'être précautionneux, comme on devrait toujours l'être pour n'importe quelle prescription.