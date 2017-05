Yves Calvi quitte LCI et va rejoindre Canal Plus

Une petite année et puis s'en va. Après un an sur les antennes de LCI, Yves Calvi plie bagages pour rejoindre la concurrence. L'animateur rejoindra, la saison prochaine le groupe Canal Plus sans que la chaîne ou le créneau horaire n'aient encore été dévoilés. "Yves Calvi nous a informés qu’il quittait la chaine à la fin de la saison", a annoncé Thierry Thuillier, le directeur de LCI dans un message adressé aux salariés. "Yves nous a formidablement accompagné dans la relance de la chaine et contribue au quotidien à la progression de ses audiences.

Je regrette que cette collaboration s’arrête au bout d’une seule saison. C’est la vie des entreprises et nous devons en faire une opportunité pour écrire une nouvelle page de l’histoire de LCI."

La chaine d'information promet des "investissements (…) en vue de renforcer sa grille tout au long de la journée." Yves alvui avait quitté C dans l'air, sur France 5 durant l'été 2016 pour rejoindre LCI qui passait alors en clair. Si les audiences ont grimpé, elles sont restées faibles sur la TNT.