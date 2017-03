YouTube lance son service de télévision en ligne

YouTube poursuit son développement effréné. Le géant d'internet a annoncé mardi le lancement prochain aux Etats-Unis d'un service de télévision en streaming. Ce nouveau service, intitulé YouTube TV, coûtera 35 dollars par mois pour six comptes ouverts à des utilisateurs différents.

Seront accessibles les principales chaînes américaines généralistes (ABC, CBS, Fox, NBC...) ainsi que des chaînes de sports et d'autres programmes. Le service permettra aussi d'enregistrer des émissions pour les visionner ultérieurement. Aucune date n’a été communiquée quant à une future sortie en dehors des Etats-Unis.

YouTube TV vise les jeunes générations, friandes d’info, de films ou de séries, et souhaitant accéder à tous ces services grâce à un simple abonnement et une connexion internet. Le service, qui sera pour l'heure réservé aux Etats-Unis, s'adresse à ceux "qui veulent regarder ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, de la manière dont ils veulent et sans engagement", a indiqué Susan Wojcicki, directrice générale de Google. YouTube propose déjà plusieurs types d’abonnements, notamment un à 9,99 dollars par mois permettant de regarder sur internet des vidéos sans coupure publicitaire.