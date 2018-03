Xi Jinping prend du galon : il est une "divinité bouddhiste vivante"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

À 72 ans, elle ne peut plus rentrer chez elle à cause de son voisin

Pierre Louette à la tête des Echos et du Parisien pour accélerer leur virage numérique

À 72 ans, elle ne peut plus rentrer chez elle à cause de son voisin

En savoir plus

A ceux qui doutaient encore de l'assise de Xi Jinping, l'actuel président chinois, sur la Chine toute entière, voici un nouvel exemple. En visite ce mercredi au Qinghai, province voisine du Tibet et lieu de naissance de l'actuel Dalaï Lama, il a reçu une nouvelle gratification par les Tibétains locaux : "divinité bouddhiste vivante" a en croire le chef de la Province.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres