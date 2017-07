Winnie l'Ourson est désormais censuré par la Chine

La main dans le pot de miel. Selon le Financial Times, les internautes chinois ne peuvent plus partager de photos de Winnie l'Ourson sur Weibo, le Twitter local, et sur WeChat, l'équivalent de Whatsapp et Messenger. A chaque tentative de référence au jaunâtre ourson, le message "contenu illégal" s'affiche désormais. Séditieux, Winnie ? Pas qu'un peu : il aurait l'immense toupet de ressembler un peu trop... à Xi Jinping, le président chinois.

Mais cela mérite quelques explications. Tout remonte en réalité à 2013, moment où un internaute a détourné une photo de Barack Obama en compagnie du leader asiatique. Le facétieux individu compare les deux responsables politiques à Winnie l'Ourson et Tigrou, rappelle BFM-TV. Cette joyeuse comparaison avait été, par la suite, régulièrement reprise sur les réseaux sociaux.

Winnie the Pooh has been censored from Chinese social media platform #Weibo because of a passing resemblance to a certain leader pic.twitter.com/qykXHUlBMk — Yuan Yang (@YuanfenYang) 16 juillet 2017

Au grand dam de Pékin. Et alors que le 19e Congrès du parti communiste (qui a lieu tous les cinq ans) se profile (un événement au cours duquel le bureau politique et son comité permanent sont nommés), les services de censure chinois ne veulent plus rien laisser passer qui pourrait ternir l'image de Xi Jinping. Et le pauvre Winnie en ferait actuellement les frais, même si aucune explication officielle n'a pour le moment été donnée.