La ville de Paris va produire et commercialiser sa propre bière

Ce sera la première cuvée (presque) complètement made in Paris. Ce lundi, la ville de Paris annonce le lancement d'une bière brassée dans la capitale. Elle sera produite au bois de Vincennes, le poumon vert de l'est de la capitale, avec l'association Brasseurs de France. Quelque 4 000 m2 d'orge et vingt pieds de houblon ont été plantés sur l'allée royale du bois de Vincennes, précise la municipalité dans un communiqué.

Ces cultures sans engrais ni traitements phytosanitaires vont permettre de produire la "bière de Paris".

Concrètement, plusieurs étapes sont à venir : la moisson de l'orge au mois de juillet, celle du houblon en septembre (la production parisienne étant insuffisante, elle sera complété par des plants en provenance de Hochfelden en Alsace), puis ce sera au tour du maltage et du brassage da s les chais du parc de Bercy durant l'automne. la municipalité table sur une production de 10.000 litres

A terme, plus d’une demi-tonne de houblon devrait être produite sur les toits de la Médiathèque Sagan et de l’Opéra Bastille. Pour assister à cette première récolte et au balai des moissonneuses batteuses de la ferme de Paris, rendez-vous le 4 juillet au Rond-point de l’Allée Royale du Bois de Vincennes.