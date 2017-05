TPMP : un chroniqueur "historique" quitte l'émission

Stupéfaction sur le plateau de Touche pas à mon poste. Un de ses chroniqueurs historiques a annoncé son départ immédiat de l'Emission. Le patron de Télé 7 Jours, Thierry Moreau faisait ainsi, mardi soir sa dernière avec Cyril Hanouna. "Je suis là depuis le début, j'ai passé des jours absolument géniaux. Aujourd'hui, c'est le moment d'arrêter" a-t-il expliqué en direct, devant ses collègues médusés. "Personne n'était au courant dans l'équipe mais j'avais prévu de partir un soir cette semaine en direct.

Ce sera donc ce soir puisque vous m'en donnez l'occasion. Je vais partir et je vous remercie de tout le bonheur que vous m'avez donné."

Sans même donner plus d'explications, il a ainsi quitté le plateau sans donner plus d'explications, laissant l'animateur bouche bée. "On est complètement à l'ouest."

