Toulouse: Les pompiers interviennent pour sauver une poupée gonflable de la noyade

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GP du Mexique: Mercedes et Ferrari récusent les accusations d'Ecclestone

Top 14: La Rochelle bat Toulouse et prend la 3e place

Un ministre séparatiste flamand assure que la Belgique pourrait accueillir Carles Puigdemont Le secrétaire d'Etat belge à l'Asile et à la Migration, lui-même inscrit dans un parti séparatiste flamand, a assuré...

Mirallas et Everton s'enfoncent un peu plus dans la crise

Et même s’ils se sont déplacés pour rien, les pompiers sont soulagés de ne pas avoir eu à lui faire du bouche-à-bouche.

Et pour cause, la victime n’est autre qu’une poupée gonflable, jetée dans le canal par son propriétaire.

Voila une intervention qui, une fois n'est pas coutume, aura bien fait rire les sapeurs pompiers de Toulouse. Samedi après-midi, des passants ont repéré une forme flottante dans les eaux du Canal du Midi, ressemblant fortement à un corps humain. Lorsque les professionnels du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne sont arrivé sur place, vers 17 h 10, ils ont eux aussi rapidement vu la masse rose, mais en ont rapidement déduit que rien ne pourrait être fait pour la ranimer.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres