Tom Petty, icône de la musique américaine, est décédé

Il était une des figures les plus respectées de la musique outre-Atlantique. Le chanteur et guitariste américain Tom Petty est décédé lundi à l'âge de 66 ans, d’après des informations données par sa famille. Le rocker avait été hospitalisé en urgence après une crise cardiaque survenue dans sa maison de Malibu, en Californie. Il n’a pu être ranimé.

À la fin des années 1970, Tom Petty s'était rendu extrêmement populaire aux Etats-Unis avec son groupe les "Heartbreakers" qui publiera une dizaine d'albums entre 1976 et 2014. Parmi les musiques les plus marquantes du chanteur, on retrouve les morceaux "Learning to fly", "American Girl", “Free fallin’, "Don't Come Around Here No More" et "I Won't Back Down". Sa voix rauque, son style rock aux accents de musique folk, et sa stupéfiante capacité à décrire l’Amérique de la fin du XXe siècle, en avaient fait un des icônes du pays.

En 2002, Tom Petty avait été intronisé au Rock and roll Hall Of Fame. De nombreuses personnalités ont réagi à l’annonce de sa disparition. Bob Dylan a parlé d’un "grand interprète, d’une lumière et d’un ami", tandis que Mick Jagger a évoqué "sa tristess"e et la "musique géniale" du rockeur.