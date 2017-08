Tobe Hooper, réalisateur de "Massacre à la Tronçonneuse", est décédé

Triste été pour les fans d'horreur : après la disparition de George Romero (dont le film-culte La Nuit des morts vivants a lancé le genre des films de zombies) le 16 juillet, c'est au tour de Tobe Hooper de nous quitter. Il décédé samedi en Californie à l'âge de 74 ans, rapporte ce dimanche le site Variety.com..

Né en 1943 au Texas, il est célébre pour avoir réalisé en 1974 Massacre à la tronçonneuse, film qui a influencé l'industrie du film d'horreur et reste aujourd'hui un classique du genre. Dans la continuité de Psychose (1960) d'Alfred Hitchcock, dont la source avait été le même fait divers (l'histoire d'Edward Theodore Gein, un tueur en série nécrophile et voleur de cadavres américain), il a contribué à jeter les bases des slashers tels que La Nuit des masques (1978), Vendredi 13 (1980), Les Griffes de la nuit (1984) : des outils ordinaires (tronçonneuse, marteau, pioche) y servent d'armes meurtrières, le tueur est un homme silencieux et dénué de sentiments.

Réalisé avec un tout petit budget, le film avait été très bien accueilli à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, mais avait été censuré en France à cause de sa violence : il n'est sorti dans l'Héxagone qu'en 1982.

Tobe Hooper a ensuite réalisé, entre autres, Le crocodile de la mort (1977), Massacres dans le train fantôme (1981) ou encore Poltergeist (1982) , co-produit avec Steven Spielberg.