Thierry Ardisson accuse Bruno Masure de lui envoyer des messages injurieux

Thierry Ardisson et Bruno Masure ne n'apprécient pas vraiment, à en croire les propos de l'animateur de l'émission "Salut les Terriens", ce samedi. En début d'émission, il a en effet annoncé avoir un "énorme scoop" pour les téléspectateurs : "Je recevais depuis déjà quelques mois des petits SMS avec 'pétasse', 't'es une conne', 'va te faire enculer'", a-t-il énuméré.

"Un jour j'en ai eu marre de me faire agresser jour et nuit, j'ai demandé a un de mes amis dans la police".

Ce dernier lui a révélé que ce numéro n'était autre que celui de Bruno Masure. "Mon pauvre Bruno, tu as que cela à foutre mon gars? Et oui je suis pétasse et je t'emmerde", a-t-il conclu. Il a aussi communiqué ce numéro à l'antenne avec deux bip cachant bien mal les 4 derniers chiffres.

Quelques minutes plus tard, Bruno Masure a publié sa réaction sur les réseaux sociaux, confirmant les dires de l'animateur mais niant avoir agi anonymement. "Mes messages à ce pauvre Ardisson étaient tout sauf "anonymes" ! J'ai le plus profond mépris pour ce minable", a-t-il écrit. "Le numéro était affiché comme toujours pour les SMS et j'avais signé les premiers. Ce mec est un menteur", a-t-il précisé.

Contacté par Le HuffPost ce dimanche, Bruno Masure explique les raisons de ces SMS : "Dans le premier, je m'étonnais (poliment ) d'avoir été blacklisté de son émission pour laquelle j'avais reçu une invitation (pour le 2 février) pour la sortie d'Elysée Academy. Entre temps, je suppose qu'ils ont lu le livre qui n'est pas tendre pour Bolloré et Cie ! Je me suis juste étonné (poliment) d'avoir été éjecté. (...) Malgré mes relances, je me suis agacé de son lâche silence et de son mépris ! Voila l'histoire... je trouve son procédé répugnant, tout à son image !"