Thaïlande : le magnifique char en or du roi restauré pour son dernier voyage

Des ouvriers thaïlandais ont commencé à restaurer intégralement le char dans lequel la dépouille du roi fera son "ascension au paradis". Actuellement à Bangkok, ce char magnifique décoré d'or et de miroirs pèse près de 14 tonnes et mesure 18 mètres de long, pour 11 mètres de haut et 5 mètres de large.

Cette pièce unique a été réalisée en 1795 sous le règne du roi Rama I pour la crémation de son père.

Le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej, décédé jeudi 13 octobre à l’âge de 88 ans, avait été couronné en 1950 sous le nom de Rama IX.

Et la fin de ce règne interminable clôt un chapitre essentiel, dense et tumultueux, de l’histoire de la Thaïlande. L’écrasante majorité des 67 millions d’habitants du royaume n’a jamais connu que lui, monarque à l’effigie omniprésente qui, très affaibli et malade depuis des années, était celui qui régnait depuis le plus longtemps au monde.