TF1 va bientôt diffuser Louis(e), une série avec une héroïne transgenre

La série va à coup sûr faire parler d'elle. Le 6 mars prochain, à 21h, TF1 diffusera le pilote en deux parties de Louis(e), une fiction française créée par Fabienne Lesieur et Thomas Perrier. Le pitch est le suivant : le jour de l’anniversaire de son fils, Agnès découvre un étonnant cadeau : la maison en face de chez elle est louée à une belle femme, qui n’est autre que son ex-mari, Louis, parti sept ans plus tôt.

Louise, puisque c'est son nouveau prenons, va devoir encaisser les brimades, les coups bas et les regards noirs de ses proches

Le rôle principal de Louise, est joué par Claire Nebout, qui s'est dit ravie par l'expérience. "J'ai eu un coup de cֹœur immédiat pour le sujet que j'ai trouvé à la fois moderne, atypique et audacieux" a-t-elle expliqué. Au casting, les téléspectateurs retrouveront également Helena Noguerra ou encore Jean-Michel Tinivelli.

Le thème du transgénérisme est encore peu, voire pas du tout, traité par les fictions françaises. Ce qui n'est pas le cas chez les Anglo-Saxons. La série Transparent a ainsi connu un beau succès sur la plateforme Amazon, et son interprète principal Jeffrey Tambor, multi-récompensé pour son rôle. Des personnes transgenres sont également jouées dans les série Glee et Orange is the new black.