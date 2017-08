Un test sanguin pour dépister les cancers

Et si les cancers pouvaient enfin être évités ? Les chercheurs du Johns Hopkins Kimmel Cancer Center (Etats-Unis) ont fait un premier pas dans cette direction. Ils ont ainsi testé un nouveau test sanguin sur 200 personnes pour permettre de détecter précocement les tumeurs. Et cela concerne plusieurs cancers. Concernant celui de l'ovaire, le test est efficace à 67% au stade 1 et à 75% au stade 2. Pour le cancer du poumon, les cellules cancéreuses ont été repérées dans 45% au stade 1 et à 75% au stade 2 de la maladie.

Pour y arriver, les chercheurs doivent trouver les trace des tumeurs dans de faibles échantillons. "Nous essayons de trouver l'aiguille dans la meule de foin, alors lorsque nous trouvons une altération de l'ADN, nous voulons nous assurer que c'est bien ce que nous pensons" explique le Pr Victor Velculescu à l'AFP. Reste que le test doit encore est affiné pour être autorisé et mis en place.