Tesla veut désormais des camions électriques pour septembre

Elon Musk est sur tous les fronts : Tesla, SpaceX, Hyperloop… Le patron visionnaire lance des projets dans tous les sens. Cette fois, c'est à propos de sa marque de véhicules électriques puisqu'il veut voir plus grand. Ou plutôt, plus gros ! "La présentation du camion semi-remorque de Tesla aura lieu en septembre. L’équipe a fait un travail impressionnant. C’est vraiment du niveau supérieur" a-t-il twitté. En juillet, il avait déjà promis de remplacer les camions de marchandises et les bus urbains.

Reste que Tesla est encore loin d'assurer ce genre de produits puisque la marque ne propose que deux modèles de véhicules haut-de-gamme, et ne peut pas, pour le moment, lancer une fabrication industrielle de ses voitures. C'est d'ailleurs le prochain objectif de l'entreprise.

Sauf que Tesla est aussi en proie à quelques remous à son sommet puisque les 5 grands investisseurs du groupe réclament désormais deux administrateurs indépendants. En effet, tout le conseil d'administration est composé de proches d'Elon Musk. Mais les marchés commencent à se méfier de ce patron visionnaire mais têtu…