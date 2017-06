"Les Témoins" : une femme repère une photo de sa famille dans la série policière de France 2

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Législatives - Le vote pour le second tour a débuté en Outremer

Escrime: les épéistes françaises en or à l'Euro

Tennis - Stuttgart. Pouille élimine Paire et rejoint Lopez en finale

Les trois personnes ont décidé d'assigner les producteurs de la série et demandent 30 000 € de dommages et intérêts chacun ainsi que l’obligation de flouter la photo, au motif que "c’est un vrai traumatisme d’être assimilé à des proxénètes, des violeurs ou des psychopathes."

"L’un d’entre-eux avait mis cette photo sur le site « Copains d’avant » pour retrouver des amis d’enfance. Les producteurs l’ont utilisée sans rien demander à personne. J’appelle ça du travail d’arsouille ! ", tonne Me Jean-Noël Bouillaud, l’avocat de la fratrie.

C'est Ouest-France qui relate cette histoire insolite : le mercredi 29 mars, une Angevine est confortablement installée devant France 2 pour regarder le sixième épisode de la deuxième saison de la série policière "Les Témoins". Le lieutenant Sandra Winckler (alias Marie Dompnier) enquête sur la mort mystérieuse de quinze hommes et repère, dans un orphelinat, une vieille photo. Stupeur à Angers : la femme reconnait immédiatement le cliché, qui la représente avec ses deux frères.

