"Je te donne 24h pour te rétracter" : passe d'armes entre Asia Argento et Rose McGowan

L'affaire devient de plus en plus difficile à suivre... Asia Argento et Rose McGowan, qui affirment toutes les deux être victimes d'Harvey Weinstein, s'affrontent désormais par médias et réseaux sociaux interposés dans un autre dossier.

Une enquête du New York Times publiée dimanche 19 août révèle que l'actrice italienne a versé de l'argent au jeune comédien Jimmy Bennett, qui accusait son aînée de l'avoir sexuellement agressé lorsqu'il avait 17 ans. Les faits remonteraient à 2013 et auraient eu lieu dans une chambre d'hôtel en Californie.

Rose McGowan, elle, affirmait le 27 août avoir eu accès à des informations contradictoires.

Car elle fréquente le mannequin Rain Dove depuis le mois de juillet et ce dernier lui aurait rapporté le contenu de discussions avec Asia Argento : l'actrice de 37 ans aurait confié à Rain Dove avoir couché avec Jimmy Bennett et avoir régulièrement reçu des photo de lui nu.

Rose McGowan reproche donc à Asia Argento, dans son communiqué du 27 août, de ne pas avoir transmis ces images aux autorités et aux parents de sa supposée victime. "Asia tu étais mon amie. Je t'aimais... Fais le bon choix. Sois honnête. Sois juste. Laisse la justice suivre son cours. Sois la personne que tu aurais aimé que Harvey Weinstein soit", dit-elle aussi à son ex-amie.

Dans un message - effacé depuis - sur les réseaux sociaux, le 7 septembre, Rain Dove expliquait avoir mal interprété les propos d'Asia Argento. Il aurait compris que Jimmy Bennett avait 12 ans lorsque les photos ont été prises, alors que le jeune artiste en avait en réalité 17. "C'est dommage que Rose McGowan ne soit pas prête à accepter le fait qu'elle a tort. Rain Dove a accepté son erreur, mais son tweet a été supprimé. La déclaration de Rose continue à faire courir de fausses rumeurs", avait par la suite réagi l'actrice italienne sur Twitter.

Finalement, ce lundi 17 septembre, Asia Argento s'est fendue d'un autre message sur le réseau social américain : "Cher Rose McGowan, c'est avec grand regret que je te donne 24h pour te rétracter et t'excuser pour les horribles mensonges que tu as proférés contre moi dans ta déclaration du 27 août. Si tu ne parviens pas à régler ce problème, je n'aurai d'autre choix que de prendre des mesures juridiques immédiates", écrit-elle.