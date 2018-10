Un tableau produit par une intelligence artificielle adjugé 432 000 dollars

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le programme utilisé par le collectif doit beaucoup au GAN, l'algorithme dont il s'inspire et reprend des éléments. Obvious rend d'ailleurs hommage à son créateur dans un communiqué : " Nous aimerions remercier la communauté de l’intelligence artificielle, en particulier les pionniers qui ont commencé à l’utiliser, dont Ian Goodfellow, le créateur de l’algorithme GAN. Et l’artiste Robbie Barrat, qui a été une grande source d’influence pour nous"

"Nous avons nourri le système avec un jeu de données de 15 000 portraits peints entre le XIVe et le XXe siècle" a expliqué à Christie's Hugo Caselles-Dupré, membre de Obvious. Le programme d'intelligence artificielle a alors pris le relai pour, par lui-même, imiter les portraits jusqu'au résultat final après des milliers de tentatives.

Un ingénieur, un entrepreneur et un artiste. Le tableau représente un personnage aux traits flous et s'intitule Edmond de Belamy. Elle a été reproduite par une imprimante à jet d'encre sur la base d'un modèle numérique conçu lui par un ordinateur.

A New-York, ce jeudi 26 octobre, dans la salle aux enchres de Chriestie's, une œuvre bien particulière était présentée. Il s'agit d'un tableau conçu grâce à un programme d'intelligence artificielle qui a été adjugé plus de 432 000 dollars, soit 381 000 euros. Une somme qui s'avère 40 fois supérieure à l'estimation de la célèbre maison.

