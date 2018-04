"Je suis vénal, j'aime l'argent" : Thierry Ardisson dévoile son (gros salaire)

Thierry Ardisson ne s'en cache pas : s'il passe tant à la télévision, c'est parce qu'il aime l'argent. Depuis le début de la saison, l'animateur a doublé son temps d'antenne entre Salut les Terriens et Les Terriens du dimanche, sans compter les émissions qu'il produit avec sa société, Téléparis.

Pourquoi l'homme en noir ne s'essaie-t-il pas aux films ou aux séries ? Si cela est en projet, il assume être omniprésent sur le petit écran. "Si je fais trop de télé au détriment d’activités plus nobles, c’est que je suis vénal, j’aime l’argent", lâche-t-il dans les colonnes du JDD.

Avant d'ajouter : "Être vieux c’est chiant, mais être vieux et pauvre c’est pire". Honnête.

L'animateur va jusqu'à donner le montant de son salaire: "Entre 15 000 et 20 000 euros par mois", révèle-t-il. Pas de quoi toutefois le pousser à travailler le plus longtemps possible. Celui qui file sur ses 70 ans songe notamment à se retirer dans sa maison normande pour écrire des livres et produire des films. Un projet auquel son épouse, Audrey Crespo-Mara ne croit pas. " Le travail de producteur est davantage un métier de l’ombre. Thierry a besoin de lumière", assure-t-elle.