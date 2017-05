Stephen Hawking : "la race humaine n'a aucun avenir si nous n'allons pas dans l'espace"

Stephen Hawking n'est décidemment pas un optimiste. Le célèbre physicien britannique estime que la "race humaine" est en danger sur Terre. Pire, elle pourrait rapidement disparaitre si elle ne quitte pas la planète d'ici un siècle. Dans une post-face du livre "How to Make a Spaceship", écrit par le journaliste Julian Guthrie, il explique "que la vie sur terre risque d'être à tout moment balayée par un désastre, tel qu'une guerre nucléaire soudaine, un virus génétiquement modifié, ou d'autres dangers.

Je pense que la race humaine n'a aucun avenir si nous n'allons pas dans l'espace. [...] Qu'y trouverons-nous ? Y a-t-il une vie extraterrestre ou sommes-nous seuls ? A quoi ressemble un coucher de Soleil sur Mars ?"

100 ans, c'est bien moins que ce qu'il annonçait en novembre dernier, où il affirmait que l'humanité avait encore 1000 ans pour se retourner. Evidemment, cette nouvelle prédiction ne fait pas l'unanimité.

Stephen hawking est de plus en plus pessimiste : comme beaucoup de grand malades il pense que sa mort et la mort de l'univers coïncident https://t.co/PxlkXUhwmk

— Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) 6 mai 2017