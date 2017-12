Stéphane Plaza vend la luxueuse maison de M. Pokora

Avant son année de break aux Etats-Unis, loin de la sphère médiatique, M. Pokora a décidé de mettre en vente sa maison située à Suresnes (Hauts-de-Seine), non loin de Paris. Et c’est Stéphane Plaza qui est chargé de vendre ce bien estimé à 1,330 million d'euros, selon Closer. Pour cette jolie somme, l’acheteur pourra bénéficier d'une superficie de 171 m², comportant 3 chambres, un dressing, une salle de bain, deux salles d'eau, une salle de sport, une grande cuisine américaine aménagée et équipée ainsi qu'un vaste salon.

En outre, la maison possède un terrain de 65 m² et une grande terrasse.