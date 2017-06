Star Wars : les réalisateurs du film sur Han Solo virés en plein tournage

Vers un changement de casting à la réalisation du film Han Solo, l'un des prochains volets de la saga Star Wars, qui sera consacré à la jeunesse de Han Solo. Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi sur le site officiel de Star Wars, la productrice de Lucasfilm Kathleen Kennedy annonce que les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller viennent d’être éconduits.

"Phil Lord et Chris Miller sont de talentueux réalisateurs qui ont rassemblé un incroyable casting et une incroyable équipe, mais il est apparu évident que nous avions des visions créatives différentes pour ce film, et nous avons décidé de cesser notre collaboration.

Un nouveau réalisateur sera annoncé très prochainement", écrit Kathleen Kennedy, nommée présidente de Lucasfilm à la suite du rachat de la société par The Walt Disney Company en 2012.

Même son de cloche du côté des deux réalisateurs, qui déclarent que ""malheureusement, notre vision et façon de faire n'étaient pas raccords avec nos partenaires sur ce projet. Nous ne sommes habituellement pas fans de la phrase "divergences créatives", mais pour une fois, c'est tout à fait cela."

Les bien informés magazines américains Variety et du Hollywood Reporter expliquent que les problèmes ont commencé dès le début du tournage, en février : "Même la façon dont ils pliaient leurs chaussettes ne convenait pas [à Kathleen Kennedy]. Ils n'avaient pas la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils devaient faire." Ambiance.