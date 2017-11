Star Wars : Disney annonce la préparation d’une toute nouvelle trilogie

Jeudi 9 novembre, le groupe Disney a annoncé la préparation d’une « toute nouvelle trilogie » de Star Wars. « Nous avons d’autres super-films Star Wars déjà prévus pour les années qui viennent en plus de la sortie, en 2019, de l’épisode 9 [de la saga]. Nous sommes très heureux d’annoncer que nous venons de signer un accord avec Rian Johnson, le réalisateur de The Last Jedi [Les Derniers Jedi, l’épisode 8], pour développer une toute nouvelle trilogie Star Wars », a déclaré le patron du groupe américain, Bob Iger, lors d’une conférence téléphonique à l’occasion de la publication des résultats annuels de la société.

La saga mythique, qui a vu le jour en 1977, continue d’épater ses fans. La franchise Star Wars a « dépassé les attentes » depuis que Disney a acheté LucasFilm, et « nous avons de grandes ambitions pour elle », a ajouté Bob Iger.

Une série Star Wars

Les Derniers Jedi, second opus de troisième trilogie en cours, sortira le 15 décembre au cinéma. Le dernier épisode de cette trilogie, Star Wars : Episode IX, a été confié à J.J. Abrams. Il devrait voir le jour en décembre 2019. La franchise Star Wars est également exploitée sous forme de films annexes et autonomes dont le premier, Rogue One, sorti l'an dernier. Un second, Solo: A Star Wars Story, est attendu pour l'année prochaine. Il sera dédié aux origines de Han Solo, interprété par Harrison Ford.

Outre cette annonce, Disney a indiqué être en train de « développer une série Star Wars » pour son futur service de diffusion en flux, dont le démarrage est prévu fin 2019. D’autres « séries originales » seraient également au programme.