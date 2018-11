Sirènes d'alerte : changement d'heure à travers trois zones du territoire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les excisions et mutilations sexuelles en baisse en Afrique

Nicolas Mathieu remporte le prix Goncourt pour "Leurs enfants après eux" et Valérie Manteau décroche le Renaudot pour "Le Sillon"

L'alerte d'une minute et quarante et une secondes a été instaurée à la fin des années 1940, sous l'appelation de Réseau national d'alerte (RNA) afin de répondre à une potentielle menace aérienne.

Ce changement et cette disparité sur le territoire sont liés à une période de test, menée par la Sécurité civile.

Ce mercredi 7 novembre, les sirènes du système d'alerte et d'information des populations (SAIP) ne sonneront plus à midi pile à travers le pays. Ce dispositif est mis en place traditionnellement chaque premier mercredi du mois.

