Un show américain ridiculise Brigitte Bardot et Catherine Deneuve

La tribune sur la "liberté d'importuner" de Catherine Deneuve et de 100 autres femmes, publiée dans Le Monde, et l'interview de Brigitte Bardot dans Paris Match, dans laquelle l'ex-actrice accuse les actrices de jouer "les allumeuses (...) afin de décrocher un rôle", ont été lues non seulement en France mais aussi aux Etats-Unis. Ainsi les deux femmes ont été moquées le 3 février dernier par deux actrices du Saturday Night Live, un célèbre show américain diffusé sur NBC.

"Libérez Harvey Weinstein. C'est un homme, un vrai", lance Kate McKinnon, l'interprète de Brigitte Bardot dans cette parodie. Et de poursuivre : "Pourquoi les femmes ont-elles des seins? C'est pour que les hommes les attrapent en tirant dessus". "Un homme est un homme et une femme est une femme, sinon ce sont des homos", déclare-t-elle encore. "Ne soyez pas nerveux à côté de deux magnifiques femmes, vous savez, nous pouvons encore nous amuser, nous n'allons pas vous décourager d'être un homme", lance de son côté Cecily Strong, dans le rôle de Catherine Deneuve, à Colin Jost, le présentateur.