Sept nouvelles planètes de la taille de la Terre ont été découvertes

Sept planètes de la taille de la Terre, dont trois qui pourraient abriter des océans d'eau liquide et donc potentiellement la vie, ont été découvertes par des astronomes.

Ces derniers ont découvert autour d'une étoile naine un impressionnant système de sept planètes, auquel ils ont consacré une étude publiée mercredi 22 février dans la célèbre revue Nature.

"À présent, nous avons la bonne cible" pour rechercher la présence de vie éventuelle sur des exoplanètes, a expliqué Amaury Triaud, coauteur de l'étude.

Les sept planètes, qui ont des températures proches de celles de la Terre, tournent autour d'une toute petite étoile ultra-froide TRAPPIST-1 située dans notre galaxie, à "seulement" à 40 années-lumière de nous.

Selon les chercheurs du CNRS qui ont participé à l'étude, "au moins trois des planètes (e, f et g) ont des insolations compatibles avec l'existence d'eau liquide en surface pour une large gamme de compositions atmosphériques, comme le montrent des simulations numériques de leur climat. Sur les planètes plus ensoleillées (b, c, d), et grâce à la rotation synchrone, la présence d'eau liquide n'est pas strictement impossible dans des zones tempérées pas ou peu éclairées."