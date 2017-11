"Salvator Mundi" est devenu le tableau le plus cher jamais vendu aux enchères

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Avoir ses règles et rester à l'école: l'Ethiopie relève le défi

Une commune du Cher veut produire et consommer sa propre électricité

L'assureur Prudential porté par l'Asie, les USA et l'Europe 16/11/2017 - 07h59

Etats généraux des jeunes et Robert Mugabé, au menu des journaux burkinabè (APA)

"Salvator Mundi", tableau de Léonard de Vinci, vendu aux enchères à New York, 450,3 millions de dollars. C'est la toile la plus chère du monde ! pic.twitter.com/cl2abkvud4

Un record pulvérisé. "Salvator Mundi" ('Le sauveur du monde'), un tableau peint par Léonard de Vinci, est devenu cette nuit la toile la plus chère du monde lors d’enchères chez Christie’s à New York. L’œuvre du maitre florentin a été vendu pour la somme pharaonique de 450,3 millions de dollars (environ 382 millions d'euros). Le prix de départ avait été fixé à 70 millions de dollars.

