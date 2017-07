Des salariés américains sous puces électroniques

Fini la carte bleue, le billet ou le carnet de chèque… les employés de l'entreprise Three Square Market, dans le Wisconsin, vont pouvoir payer leur repas de cantine simplement en passant leur main devant un capteur, qui reconnaitra la puce électronique RFID, placée sous leur peau. "L’implantation élimine le besoin de transporter des données" explique son patron au Monde. La puce est minuscule (la taille d'un grain de riz) et sera implantée à une cinquantaine de volontaires, entre le pouce et l'index.

"C’est la première fois qu’une entreprise aux Etats-Unis propose à ses employés de servir de cobayes aux puces RFID" souligne Le Monde.

Il est vrai que la technologie, bien maitrisée, reste peu utilisée, surtout en entreprise. Mais certaines compagnies réfléchissent aussi à lancer une telle opération. En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) surveille de près cette "mode" qui pourrait bien devenir la norme dans les décennies à venir.