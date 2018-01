Le salaire faramineux de Lionel Messi au FC Barcelone

Contrairement à certains députés LREM, Lionel Messi ne doit pas manger beaucoup de pâtes. D'après des révélations des Football Leaks rapportées par Mediapart, le salaire du lutin argentin serait, comment dire…colossal. Le 25 novembre dernier, la star du football a prolongé son aventure avec le FC Barcelone, et a su visiblement bien négocié.

Si les termes officiels du contrat annonçaient un salaire de 40 millions d'euros par an, la Pulga toucherait en réalité plus du double, 100 millions d'euros par an, soit 400 millions d'euros sur quatre ans (jusqu'en 2021) !

Mediapart a sorti sa calculette et l'affirme, cela donne du "11 922 euros pour chaque heure qui s'écoule".

Les sommes s'entendant en brut, l'attaquant argentin ne toucherait qu'un misérable chèque de 50 millions d'euros net après impôts. Mais ce montant ne comprend pas les différents "bonus" (victoire en Ligue des champions et autres primes aux résultats qui se chiffrent encore en millions). L'enquête révèle également que le Real Madrid, l'adversaire historique du Barca, aurait tenté" de recruter la pépite catalane (pour des sommes astronomiques).