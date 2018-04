Saad Hariri, Mohammed VI et Mohammed ben Salmane : le selfie aux trois dirigeants met le web en émoi

Le Premier ministre libanais Saad Hariri, le roi du Maroc Mohammed VI et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, tout sourire, l'air décontractés, installés sur un canapé : la photo a de quoi surprendre. Le selfie des trois dirigeants arabes, qui se sont rencontrés à Paris ce week-end, posté lundi soir sur Twitter par Saad Hariri, a fait le tour du web en quelques heures, relate RT France. "Sans commentaire", est-il écrit en légende.

لا تعليق pic.twitter.com/KbXMcJlw8K — Saad Hariri (@saadhariri) 9 avril 2018

Et pour cause : leurs mines réjouies tranche net avec l'état des relations diplomatiques entre leurs pays respectifs.

"Un dîner relax à Paris ? Ça va mieux semble-t-il entre Hariri et la maison Saoud...", commente sur Twitter un journaliste d'Afrique magazine. En effet, la visite du Premier ministre libanais en Arabie saoudite, en novembre dernier, est encore dans tous les esprits. Saad Hariri y avait alors enregistré une vidéo, diffusée à la télévision saoudienne, dans laquelle il avait annoncé sa démission de son poste de Premier ministre. L'air crispé et épuisé, le Libanais avait assuré avoir fui son pays d'origine pour échapper à un complot iranien visant à le tuer. Beaucoup avaient soupçonné Riyad de l'y avoir contraint sous la menace. Pas le meilleur exemple de relations internationales.

Un dîner relax à Paris ? Ça va mieux semble-t-il entre Hariri et la maison Saoud... #liban #mbs #MohammedVI https://t.co/M2c4wgnibQ — Zyad Limam (@Zyad63) 10 avril 2018

Un épisode peu appréciable, mais qui semble désormais révolu. "Cette période d'ambiguïté et de flou est désormais derrière nous", a réagi le député Mouin Merhebi, membre du Courant du futur présidé par Saad Hariri, cité par l'AFP le 10 avril. Mohammed VI, au milieu des deux dirigeants, aurait pu selon certains observateurs jouer un rôle de tampon. Si les relations entre l'Arabie saoudite et le Maroc sont historiquement fortes, il est à noter qu'elles se sont dégradées, Riyad n'ayant pas apprécié la neutralité de Rabat dans la crise qui l'oppose au Qatar. Alors, quels enjeux ce selfie incarne-t-il ? Entre sourire et montrer les dents, il n'y a qu'un pas.