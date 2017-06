Roselyne Bachelot rejoindra la chaîne LCI à la rentrée

La chaîne LCI a annoncé ce vendredi dans un communiqué que l'ancienne ministre rejoindra son antenne à la rentrée 2017 pour présenter "un grand talk d'actu au sein de la tranche 10h-12h du lundi au vendredi". Roselyne Bachelot anime déjà depuis 2012 une émission sur la station de radio RMC.

L'ancienne ministre sera accompagnée du journaliste Julien Arnaud, qui travaille depuis 1997 sur LCI, où il anime le Grand soir et coprésente les soirées électorales, et sert aussi de "joker" de Gilles Bouleau pour le 20 Heures de TF1.

"Sa personnalité et sa liberté de ton vont renforcer LCI dans sa position de chaîne du débat d'idées", a expliqué Thierry Thuillier, directeur général de la chaîne d'info du groupe TF1.

Roselyne Bachelot, ancienne députée du Maine-et-Loire et plusieurs fois ministre sous des gouvernements de droite (à l'Écologie sous la présidence de Jacques Chirac, puis à la Santé et aux Sports et ensuite à la Cohésion Sociale sous Nicolas Sarkozy), a arrêté la politique en 2012 pour se lancer dans une carrière médiatique.