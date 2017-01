Roman Polanski président des César : Laurence Rossignol choquée et surprise

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Toutefois, le réalisateur peut, semble-t-il, compter sur le soutien de l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Elle avait souhaité "qu'on laisse (Roman Polanski) présider cette cérémonie". "C'est un très grand réalisateur", avait-t-elle souligné. "C'est quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. On ne peut pas à chaque fois relancer cette affaire", a-t-elle jugé.

Cette nomination de Roman Polanski est désormais au cœur d’une vraie polémique. En effet, Laurence Rossignol n’est pas la seule à être choquée. L'association Osez le féminisme avait appelé jeudi à un rassemblement de protestation le jour de la cérémonie, le 24 février à 18H30 devant la salle Pleyel à Paris, où se tiendra la remise des 42e César. En outre, une pétition sur change.org appelant à la "destitution de Roman Polanski comme président des César" a déjà recueilli plus de 42 000 signatures.

"Je trouve surprenant et choquant que l'histoire d'un viol dans la vie d'un homme ne pèse pas", a-t-elle déclaré sur France Culture. "C'est un choix qui témoigne, de la part de ceux qui ont décidé de le nommer président des César, d'une indifférence à l'égard des faits qui lui sont reprochés", a-t-elle estimé. "En fait, c'est pas grave, pour les organisateurs, que Roman Polanski soit poursuivi aux Etats-Unis et ait à son actif le viol d'une (...) enfant de 13 ans", a fustigé Laurence Rossignol. Cette décision s'inscrit selon elle "dans une espèce de banalité à l'égard du viol, c'est ce que les féministes désignent comme étant la culture du viol dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire qu'une agression sexuelle, le viol, tout cela n'est pas si grave".

L'Académie des arts et techniques du cinéma a indiqué mercredi 18 janvier que la 42e cérémonie des César, qui se déroulera le 24 février à la salle Pleyel à Paris, sera présidée par Roman Polanski. Un choix que la ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol, a jugé vendredi "surprenant et choquant".

