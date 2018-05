Roman Polanski expulsé de l'Académie des Oscars

Jeudi 3 mai, l'Académie des Oscars a annoncé l’expulsion de la star de télévision Bill Cosby, reconnu coupable d'agression sexuelle, et le réalisateur franco-polonais Roman Polanksi, qui a reconnu une relation sexuelle illégale avec une mineure de 13 ans il y a 40 ans.

"Le Conseil des gouverneurs de l'Académie des arts et sciences du cinéma s'est réuni mardi et a voté l'expulsion de l'acteur Bill Cosby et du réalisateur Roman Polanski de ses membres, en accord avec ses normes de bonne conduite", indique l'Académie dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Le Conseil continue à encourager des normes éthiques qui exigent de ses membres de se conformer à ses valeurs de respect de la dignité humaine".

Les deux hommes ne sont pas les premiers à être expulsés de l'Académie des Oscars. En octobre, Harvey Weinstein, le producteur accusé d'avoir agressé, harcelé ou violé quelque 100 femmes dont des vedettes de cinéma, a subi le même sort.