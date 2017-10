Le roi du porno Larry Flynt offre 10 millions de dollars pour des informations gênantes sur Donald Trump

Larry Flynt n'aime pas Donald Trump, et est prêt à mettre la main au portefeuille pour le prouver. Le magnat du porno a annoncé, par le biais d'une page de publicité dans le Washington Post de ce dimanche, qu'il offrira 10 millions de dollars (8,5 millions d'euros) à toute personne trouvant des informations qui mèneraient à une procédure d'impeachment (destitution) du président américain.

Conflits d'intérêt, racisme, mensonges, népotisme... En caractères noirs sur fond blanc Larry Flynt explique pourquoi, selon lui, l’accession de Donald Trump à la présidence est "illégitime".

Parmi les raisons qu'il cite : "sa dangereuse politique intérieure et extérieure", ses "colossaux conflits d'intérêts avec son empire mondial", ses "centaines de mensonges", son "népotisme grossier et la nomination d'incompétents aux plus hautes fonctions"... "A-t-il obtenu des contreparties financières des Russes ?

Est-ce que les affaires financières des États-Unis ont été compromises pour protéger l'empire Trump ? Nous avons besoin de tout déterrer", écrit-il.

"La procédure d'impeachment serait compliquée, mais l'alternative -trois années de plus de dysfonctionnements et de déstabilisations- est pire. Je sens que c'est mon devoir patriotique, et le devoir de tous les Américains, de dégager Trump avant qu'il ne soit trop tard", conclut Larry Flynt.