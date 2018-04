Le roi Mswati III rebaptise le Swaziland en eSwatini, "le pays des Swazis"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Red Bull Air Race, Radars embarqués, Marine Le Pen: voici votre brief info de ce vendredi après-midi

Loi asile et immigration : "Il y a une volonté de faire durer le débat" selon Jacqueline Gourault

15:14 POLITIQUE Réflexion «prolongée» sur la création d'un parquet antiterroriste Le Conseil d’Etat « a fait valoir un certain nombre d’observations » et mis en avant « une certaine rigidité » d’un parquet exclusivement dédié à l’antiterrorisme…

Ce pays a obtenu l'indépendance en 1968. Le Swaziland était un ancien protectorat britannique depuis le début des années 1900, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique.

Cette nouvelle appellation signifie "le pays des Swazis". Jusqu'à présent, Swaziland était un mélange de l'anglais et de la langue swati. Cette annonce a été faite lors des célébrations marquant les 50 ans d'indépendance de la domination coloniale britannique et à l'occasion de l'anniversaire du monarque. Cette question du changement de nom a été discutée pendant de nombreuses années. Des législateurs ont notamment étudié la question en 2015.

