Richard Gere va se remarier le 5 mai

Après deux mariages et deux divorces, le héros de Pretty woman va à nouveau se marier. La cérémonie se déroulera à Washington le 5 mai prochain. Mais la différence d’âge des deux tourtereaux fait déjà jaser aux Etats-Unis. En effet, à 68 ans, Richard Gere s’apprête à épouser Alejandra Silva, 35 ans. Mais le comédien est connu pour son goût pour les femmes plus jeunes que lui. En effet, à 43 ans, il avait épousé Cindy Crawford, 25 ans, puis, 10 ans plus tard, il avait passé la bague au doigt de Carey Lowell, 41 ans, après lui avoir fait un enfant.

L’acteur a rencontré son nouvel amour en 2014 lors d’une opération caritative en Espagne. Alejandra Silva, la fille d'Ignacio Silva, un homme d'affaires connu pour avoir été le vice-président du Real Madrid, travaille dans le milieu de la publicité. Elle est maman d'un petit Albert né d'une précédente union.