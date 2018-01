RER A et B : un site pour réclamer une indemnisation

Usagers du RER, voici une bonne nouvelle pour vous : la SNCF et Île-de-France Mobilités ont lancé un site Internet permettant d’être dédommagé des désagréments subis en 2017 sur les RER A et B.

Les deux lignes ont en effet été affectées par de grands chantiers de construction et de rénovation du réseau francilien : fin octobre, la circulation du RER A avait été interrompue pendant trois jours en raison d'une inondation provoquée au niveau de la porte Maillo ; quant au RER B, il a subi des perturbations liées à la construction de la ligne 15 du métro.

Le dédommagement promis est de : 10 € pour les voyageurs titulaires d’un abonnement Navigo mensuel ou annuel « qui résident ou travaillent dans une commune desservie par le RER A » ; 20 € pour les voyageurs travaillant ou résidant sur une commune desservie par le RER B, qui étaient abonnés au moins un mois à Navigo entre mars et novembre 2017 ; respectivement 5 et 10 € pour les abonnés scolaires et étudiants à l’offre Imagine R. Cette indemnisation ne s’applique pas à Paris intra-muros, ni aux détenteurs des forfaits Navigo Semaine, Améthyste ou Solidarités.

Pour obtenir le remboursement, il suffit de renseigner ses données personnelles (numéro d’abonné, adresse e-mail, nom) sur le site https://mondedommagementrerb.transilien.com. Le site n’indique pas de date limite pour effectuer sa demande.