La reine de la soul, Aretha Franklin, est morte

Connue pour avoir une des plus grandes voies de l'histoire de la musique contemporaine, la chanteuse des tubes planétaires que furent "Respect", "A Natural Woman" ou "Think" s'en est allée jeudi 16 août à l'âge de 76 ans. Elle est décédée dans sa maison de Detroit, dans laquelle elle était soignée depuis quelques mois après une baisse de santé importante. La diva ne pesait plus que 38 kilos est était vraiment diminuée. Elle est morte entourée de sa famille et de ses amis.

Elle s'était retiré de la vie publique depuis un certain nombre d'années. On l'avait revue en 2009, quand elle avait accepté d'interpréter "My Country 'Tis of Thee" lors de la célébration d'intronisation de Barack Obama.