La reine Elizabeth II n'assiste pas à la messe du Nouvel an, son état de santé inquiète l'Angleterre

Une reine en petite forme. Elizabeth II n'a pas assisté le 1er janvier au culte de la nouvelle année célébré à Sandringham, dans l’est de l’Angleterre. "La Reine ne se sent pas encore prête à se rendre à l'église parce qu'elle se remet encore d'un gros rhume", a indiqué le palais royal dans un communiqué. Ce même rhume l’avait empêché d’assister au service de Noël quelques jours plus tôt.

Depuis que le couple royal passe les fêtes de fin d’année dans son domaine de Sandringham en 1988, c’est la première fois que la reine manque les services de Noël et du Jour de l’An.

Il n’en fallait pas plus pour alarmer l’Angleterre, où l'état de santé d'Elizabeth II inquiète. Mais du côté de Buckingham Palace, on se veut rassurant. La souveraine est "sur pied", et elle traite ses affaires courantes tous les jours.

La souveraine a un emploi du temps extrêmement chargé et il est très rare qu’elle annule. En 2015, elle avait honoré quelque 341 engagements, selon les médias britanniques. Mais à 90 ans, sa Majesté devrait lever le pied et connaître une année 2017 plus tranquille. Elizabeth II a décidé d'abandonner dorénavant le patronage de quelque 25 organisations de charité et autres associations de bienfaisance, et de les déléguer à d'autres membres de la famille royale.